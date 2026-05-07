Ausblick: National Bank of Greece legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Bank of Greece präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,319 EUR je Aktie gegenüber 0,330 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll National Bank of Greece nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 676,7 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 844,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 EUR, gegenüber 1,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,83 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,30 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at