Ausblick: National Bank of Greece präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Bank of Greece wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,338 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,340 EUR je Aktie vermeldet.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 698,6 Millionen EUR gegenüber 828,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,63 Prozent.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,41 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,86 Milliarden EUR, gegenüber 3,30 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at