Ausblick: National Bank of Greece stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

National Bank of Greece wird am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,311 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 668,8 Millionen EUR aus – eine Minderung von 25,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte National Bank of Greece einen Umsatz von 895,0 Millionen EUR eingefahren.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,73 Milliarden EUR, gegenüber 3,67 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at