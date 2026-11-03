National Bank of Greece Aktie
WKN DE: A2N40X / ISIN: GRS003003035
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: National Bank of Greece veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
National Bank of Greece wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,348 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 EUR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 775,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei National Bank of Greece für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 718,2 Millionen EUR aus.
Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,43 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,28 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 2,89 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,30 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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