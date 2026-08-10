National CineMedia Aktie

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WKN DE: A3EQV7 / ISIN: US6353092066

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: National CineMedia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National CineMedia wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,085 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 59,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 14,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte National CineMedia einen Umsatz von 51,8 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,068 USD, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 261,8 Millionen USD im Vergleich zu 243,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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