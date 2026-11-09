National CineMedia Aktie

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WKN DE: A3EQV7 / ISIN: US6353092066

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: National CineMedia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National CineMedia wird am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,013 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

National CineMedia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,088 USD, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 268,6 Millionen USD im Vergleich zu 243,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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