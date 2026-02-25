National CineMedia Aktie
WKN DE: A3EQV7 / ISIN: US6353092066
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: National CineMedia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
National CineMedia stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,205 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte National CineMedia ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 90,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,213 USD, gegenüber -0,230 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 241,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 240,8 Millionen USD generiert wurden.
