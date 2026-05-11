National CineMedia Aktie
WKN DE: A3EQV7 / ISIN: US6353092066
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: National CineMedia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
National CineMedia präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass National CineMedia für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,263 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll National CineMedia nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 33,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,025 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,110 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 264,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 243,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National CineMedia Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: National CineMedia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: National CineMedia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)