Ausblick: National CineMedia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National CineMedia präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass National CineMedia für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,263 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll National CineMedia nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 33,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,025 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,110 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 264,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 243,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at