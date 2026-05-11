National CineMedia Aktie

National CineMedia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQV7 / ISIN: US6353092066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 07:01:06

Ausblick: National CineMedia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National CineMedia präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass National CineMedia für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,263 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll National CineMedia nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 33,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,025 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,110 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 264,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 243,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu National CineMedia Inc Registered Shs

mehr Nachrichten