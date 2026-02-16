National Energy Services Reunited Aktie
Ausblick: National Energy Services Reunited präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
National Energy Services Reunited gibt am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,253 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte National Energy Services Reunited noch 0,280 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 370,4 Millionen USD gegenüber 343,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,758 USD im Vergleich zu 0,800 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,30 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,30 Milliarden USD.
