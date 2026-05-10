Ausblick: National Energy Services Reunited zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

National Energy Services Reunited lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird National Energy Services Reunited die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,208 USD. Dies würde einem Zuwachs von 89,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem National Energy Services Reunited 0,110 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 22,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 370,9 Millionen USD gegenüber 303,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at