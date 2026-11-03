Ausblick: National Fuel Gas präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Fuel Gas wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,04 USD. Das entspräche einer Verringerung von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,18 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll National Fuel Gas 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 472,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte National Fuel Gas 434,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,25 USD aus, während im Fiskalvorjahr 5,68 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,55 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,23 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net