Ausblick: National Fuel Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

National Fuel Gas wird am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,94 USD aus. Im letzten Jahr hatte National Fuel Gas einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll National Fuel Gas 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 653,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte National Fuel Gas 520,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,68 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,54 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at