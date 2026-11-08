National Health Investors Aktie

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WKN: 884296 / ISIN: US63633D1046

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: National Health Investors öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Health Investors wird am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 68,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 24,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte National Health Investors einen Umsatz von 90,6 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,89 USD, gegenüber 3,02 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 281,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 378,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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