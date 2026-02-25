Ausblick: National Health Investors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Health Investors äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 20,17 Prozent auf 69,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,01 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,13 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 269,6 Millionen USD, gegenüber 338,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at