National Health Investors Aktie

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WKN: 884296 / ISIN: US63633D1046

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: National Health Investors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

National Health Investors stellt am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass National Health Investors für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,854 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 70,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 90,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,39 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 275,4 Millionen USD, gegenüber 378,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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