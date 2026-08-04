National Healthcare Propertie a Aktie
WKN DE: A424Z2 / ISIN: US42226B5012
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: National Healthcare Properties A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
National Healthcare Properties A lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird National Healthcare Properties A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,115 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,360 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 89,1 Millionen USD – ein Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Healthcare Properties A 85,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,295 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,050 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 356,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 339,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!