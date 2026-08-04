National Healthcare Propertie a Aktie

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WKN DE: A424Z2 / ISIN: US42226B5012

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: National Healthcare Properties A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Healthcare Properties A lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird National Healthcare Properties A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,115 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,360 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 89,1 Millionen USD – ein Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Healthcare Properties A 85,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,295 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,050 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 356,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 339,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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