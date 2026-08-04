National Healthcare Properties Aktie

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WKN DE: A40P1T / ISIN: US42226B4023

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: National Healthcare Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher

National Healthcare Properties gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,115 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 68,06 Prozent erhöht. Damals waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 85,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 89,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,295 USD im Vergleich zu -1,050 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 356,8 Millionen USD, gegenüber 339,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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