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National Healthcare Properties Aktie

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WKN DE: A42625 / ISIN: US42226B6002

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: National Healthcare Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

National Healthcare Properties gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

National Healthcare Properties soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,050 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 361,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 339,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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