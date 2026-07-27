National Research a Aktie

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WKN DE: A1WYXP / ISIN: US6373722023

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: National Research A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Research A wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll National Research A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 34,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte National Research A 34,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,500 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 142,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 137,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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