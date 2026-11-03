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National Retail Properties Aktie

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WKN DE: A0JMJZ / ISIN: US6374171063

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: National Retail Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

National Retail Properties wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten schätzen, dass National Retail Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,524 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll National Retail Properties in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 245,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 230,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD im Vergleich zu 2,07 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 974,2 Millionen USD, gegenüber 926,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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