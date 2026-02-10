Ausblick: National Retail Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

National Retail Properties veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,494 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll National Retail Properties in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 231,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 218,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 914,5 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 869,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at