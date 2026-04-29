Ausblick: National Retail Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

National Retail Properties wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,508 USD aus. Im letzten Jahr hatte National Retail Properties einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll National Retail Properties im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 237,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,99 Prozent gesteigert.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 968,8 Millionen USD, gegenüber 926,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at