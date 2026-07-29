Ausblick: National Securities Depository legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Securities Depository präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 4,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte National Securities Depository 4,48 INR je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,40 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 26,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,47 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,94 INR, während im vorherigen Jahr noch 18,99 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,03 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 16,60 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at