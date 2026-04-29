National Securities Depository Aktie
WKN DE: A41LDX / ISIN: INE301O01023
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: National Securities Depository legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
National Securities Depository wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,50 INR je Aktie gegenüber 4,17 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,59 Milliarden INR aus – eine Minderung von 8,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte National Securities Depository einen Umsatz von 3,94 Milliarden INR eingefahren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 18,36 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 17,16 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 14,36 Milliarden INR, gegenüber 15,16 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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