National Silicon Industry Group a Aktie
WKN DE: A2QJL4 / ISIN: CNE1000040F5
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: National Silicon Industry Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
National Silicon Industry Group A wird am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,020 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 1,33 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 48,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 895,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,130 CNY je Aktie, gegenüber -0,540 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 5,08 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 3,72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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