Ausblick: National Vision mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

National Vision äußert sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll National Vision in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 495,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 437,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,700 USD, gegenüber -0,360 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at