Ausblick: National Vision mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

National Vision präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,427 USD. Dies würde einem Zuwachs von 137,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem National Vision 0,180 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 545,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 510,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,989 USD im Vergleich zu 0,370 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,99 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at