Natural Gas Services Group Aktie

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WKN: 777494 / ISIN: US63886Q1094

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Natural Gas Services Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Natural Gas Services Group stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,440 USD. Dies würde einer Verringerung von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Natural Gas Services Group 0,460 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 30,02 Prozent auf 56,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,74 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 214,4 Millionen USD, gegenüber 172,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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