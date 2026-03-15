Natural Gas Services Group Aktie
WKN: 777494 / ISIN: US63886Q1094
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15.03.2026 07:01:06
Ausblick: Natural Gas Services Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Natural Gas Services Group stellt am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,373 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 62,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,230 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Natural Gas Services Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 44,1 Millionen USD im Vergleich zu 40,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 170,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 156,7 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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