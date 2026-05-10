Natural Gas Services Group Aktie

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WKN: 777494 / ISIN: US63886Q1094

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Natural Gas Services Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Natural Gas Services Group äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,447 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,63 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent auf 47,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,00 USD, gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 196,3 Millionen USD im Vergleich zu 172,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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