Ausblick: Natural Gas Services Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Natural Gas Services Group wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,400 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 21,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 50,2 Millionen USD gegenüber 41,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie, gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 216,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 172,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at