Ausblick: Natural Grocers by Vitamin Cottage legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Natural Grocers by Vitamin Cottage gibt am 17.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,150 USD. Das entspräche einer Verringerung von 53,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,320 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 3,43 Prozent auf 282,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,910 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 1,10 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at