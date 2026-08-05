Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie
WKN DE: A1J0X2 / ISIN: US63888U1088
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Natural Grocers by Vitamin Cottage stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Natural Grocers by Vitamin Cottage lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,520 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Natural Grocers by Vitamin Cottage 0,500 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Natural Grocers by Vitamin Cottage nach den Prognosen von 3 Analysten 347,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 328,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,12 USD, gegenüber 2,00 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,38 Milliarden USD im Vergleich zu 1,33 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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