Ausblick: Natural Grocers by Vitamin Cottage zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Natural Grocers by Vitamin Cottage wird am 03.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,155 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 2,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 266,3 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Natural Grocers by Vitamin Cottage für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 272,0 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,807 USD je Aktie, gegenüber 0,940 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at