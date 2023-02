Ausblick: Natural Grocers by Vitamin Cottage zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Natural Grocers by Vitamin Cottage lädt am 02.02.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2022 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,310 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,51 Prozent verringert. Damals waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 275,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Natural Grocers by Vitamin Cottage einen Umsatz von 277,3 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,770 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,940 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,10 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at