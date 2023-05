Ausblick: Natural Grocers by Vitamin Cottage zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Natural Grocers by Vitamin Cottage veröffentlicht am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,223 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Natural Grocers by Vitamin Cottage noch 0,280 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Natural Grocers by Vitamin Cottage in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 274,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 271,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,774 USD, gegenüber 0,940 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 1,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at