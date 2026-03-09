Ausblick: Natures Sunshine Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Natures Sunshine Products präsentiert in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,192 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 121,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 118,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,400 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 478,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 454,4 Millionen USD waren.

