Ausblick: Natures Sunshine Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Natures Sunshine Products präsentiert am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,205 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Natures Sunshine Products noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 122,2 Millionen USD – ein Plus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Natures Sunshine Products 113,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 507,3 Millionen USD, gegenüber 480,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at