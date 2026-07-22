Naturgy Energy Aktie

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WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Naturgy Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Naturgy Energy lädt am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Naturgy Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,500 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 EUR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,48 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Naturgy Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,45 Milliarden EUR aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 EUR, gegenüber 2,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 19,70 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,46 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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