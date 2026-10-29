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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: NatWest Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NatWest Group lädt am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,509 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,530 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll NatWest Group mit einem Umsatz von insgesamt 6,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 40,71 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 24,06 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 39,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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