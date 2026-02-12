NatWest Group Aktie
Ausblick: NatWest Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NatWest Group veröffentlicht am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,137 GBP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NatWest Group ein EPS von 0,150 GBP je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 43,93 Prozent auf 4,20 Milliarden GBP. Im Vorjahresviertel hatte NatWest Group noch 7,49 Milliarden GBP umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,649 GBP, gegenüber 0,540 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 16,45 Milliarden GBP geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 29,33 Milliarden GBP erwirtschaftet wurden.
