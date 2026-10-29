NatWest Group Aktie
WKN DE: A3DS0H / ISIN: GB00BM8PJY71
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: NatWest Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NatWest Group wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,192 GBP. Das entspräche einer Verringerung von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 GBP erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 39,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,65 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,73 Milliarden GBP umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,752 GBP, gegenüber 0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 18,11 Milliarden GBP geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,28 Milliarden GBP erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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