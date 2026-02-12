NatWest Group Aktie
WKN DE: A3DTEY / ISIN: US6390572070
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: NatWest Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NatWest Group wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,370 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,67 Milliarden USD – ein Minus von 40,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NatWest Group 9,60 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 1,37 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 22,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 37,48 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NatWest Group PLC (spons. ADRs)
|
12.02.26
|Ausblick: NatWest Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: NatWest Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: NatWest Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: NatWest Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu NatWest Group PLC (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|NatWest Group PLC (spons. ADRs)
|16,33
|-2,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.