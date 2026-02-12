NatWest Group Aktie

NatWest Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DTEY / ISIN: US6390572070

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: NatWest Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NatWest Group wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,370 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,67 Milliarden USD – ein Minus von 40,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NatWest Group 9,60 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 1,37 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 22,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 37,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

NatWest Group PLC (spons. ADRs) 16,33 -2,51% NatWest Group PLC (spons. ADRs)

