Ausblick: NatWest Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NatWest Group wird am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,163 GBP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 GBP erwirtschaftet worden.

NatWest Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,32 Milliarden GBP abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 42,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,46 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,715 GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 17,93 Milliarden GBP aus, nachdem im Vorjahr 30,28 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at