Ausblick: NatWest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Analysten.

NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) wird am 18.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,030 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,009 GBP je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,64 Milliarden GBP im Vergleich zu 2,54 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

16 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,236 GBP je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,062 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10,67 Milliarden GBP, gegenüber 10,80 Milliarden GBP im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at