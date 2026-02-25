Nautilus Biotechnology Aktie
WKN DE: A3CSCD / ISIN: US63909J1088
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Nautilus Biotechnology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nautilus Biotechnology wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nautilus Biotechnology für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,140 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,140 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,525 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,560 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 0,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
