Nautilus Biotechnology Aktie
WKN DE: A3CSCD / ISIN: US63909J1088
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Nautilus Biotechnology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nautilus Biotechnology lässt sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nautilus Biotechnology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,135 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Nautilus Biotechnology nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,515 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,470 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 0,7 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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