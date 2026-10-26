Nautilus Biotechnology Aktie
WKN DE: A3CSCD / ISIN: US63909J1088
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nautilus Biotechnology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nautilus Biotechnology wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,140 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,27 Prozent verringert. Damals waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,513 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,470 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 0,5 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nautilus Biotechnology Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Nautilus Biotechnology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Nautilus Biotechnology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Nautilus Biotechnology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Nautilus Biotechnology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nautilus Biotechnology Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nautilus Biotechnology Inc Registered Shs
|3,24
|24,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.