Nautilus Biotechnology Aktie
WKN DE: A3CSCD / ISIN: US63909J1088
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Nautilus Biotechnology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nautilus Biotechnology wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,145 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,550 USD, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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