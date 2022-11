Ausblick: Nautilus Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nautilus Group präsentiert in der am 09.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,498 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nautilus Group in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 69,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 138,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,562 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,720 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 395,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 589,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at